كوشنير يزور المغرب والأردن والقدس لمناقشة الجانب الاقتصادي من خطة السلام الأميركية

أفاد مسؤول في البيت الأبيض بأن وفدا رفيعا من الولايات المتحدة بقيادة كبير مستشاري الإدارة الأمريكية جاريد كوشنير، يزور هذا الأسبوع الرباط وعمّان والقدس لبحث خطة السلام الأمريكية.