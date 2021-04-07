مجلس الأمن الروسي يؤكد أن روسيا لا تخطط للتدخل في النزاع شرق أوكرانيا
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مجلس الأمن الروسي يؤكد أن روسيا لا تخطط للتدخل في النزاع شرق أوكرانيا

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العرب اليوم - مجلس الأمن الروسي يؤكد أن روسيا لا تخطط للتدخل في النزاع شرق أوكرانيا

مجلس الأمن الروسي
موسكو - العرب اليوم

أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، أن بلاده لا تخطط للتدخل في النزاع المتصاعد بمنطقة دونباس شرق أوكرانيا رغم أن روسيا تتابع عن كثب تطورات الأوضاع هناك.

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مجلس الأمن الروسي يؤكد أن روسيا لا تخطط للتدخل في النزاع شرق أوكرانيا مجلس الأمن الروسي يؤكد أن روسيا لا تخطط للتدخل في النزاع شرق أوكرانيا



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