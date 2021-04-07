مجلس الأمن الروسي يؤكد أن روسيا لا تخطط للتدخل في النزاع شرق أوكرانيا

أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، أن بلاده لا تخطط للتدخل في النزاع المتصاعد بمنطقة دونباس شرق أوكرانيا رغم أن روسيا تتابع عن كثب تطورات الأوضاع هناك.