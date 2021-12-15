الخارجية الألمانية تستدعي السفير الروسي وتطرد اثنين من موظفي سفارة موسكو

استدعت الخارجية الألمانية سفير روسيا لديها وأكدت نيتها طرد اثنين من موظفي سفارة موسكو في برلين، على خلفية إصدار حكم بالسجن المؤبد على مواطن روسي بتهمة قتل آخر جورجي.