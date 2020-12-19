طبيب الرئاسة الفرنسية يؤكد أن حالة ماكرون مستقرة ونتائج الاختبارات مطمئنة

قال طبيب الرئاسة الفرنسي، في بيان، السبت، إن صحة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستقرة، مؤكداً أن نتائج الاختبارات التي أجراها مطمئنة، وذلك بعد يوم واحد من إعلان إصابة ماكرون بفيروس كورونا.