الجيش الروسي يُحبط سلسلة من الهجمات الإرهابية في خيرسون

قال مصدر عسكري إن الجيش الروسي منع سلسلة من الهجمات الإرهابية في خيرسون المحررة جنوب أوكرانيا. وأضاف المصدر: إن "إرهابيين من قوات العمليات الخاصة الأوكرانية خططوا لتنفيذ أعمال إرهابية ضد الجيش الروسي، وكذلك ضد أحد قادة الإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة خيرسون"، منوها بأن أسماء المتورطين والعملاء معروفة بالفعل.