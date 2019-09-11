الحكومة الفلسطينية تدعو مجلس الأمن لفرض عقوبات على إسرائيل

دعا وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات على إسرائيل، عقب إعلان رئيس وزرائها، بنيامين نتنياهو، نيته ضم غور الأردن وشمال البحر الميت.