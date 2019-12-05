اندلاع حريق في فندق بالعاصمة اليونانية

اندلع حريق في فندق بالعاصمة اليونانية أثينا، الخميس، وقامت فرق الإطفاء بإخلاء المبنى وإنقاذ موظف واحد في الفندق على الأقل.ولم يتضح على الفور ما تسبب بحريق الخميس في فندق "أثينيوم بالاس"، كما لم يجر تحديد عدد من كانوا داخل المكان، وفق ما نقلت الأسوشيتد برس.وقالت هيئة الإطفاء إنها نشرت 35 رجل إطفاء مع 12 سيارة إطفاء وتمكنت من السيطرة بشكل جزئي على الحريق.وتصاعد الدخان الكثيف من نافذتين جانبيتين على الأقل في الطوابق العليا من الفندق الذي يضم سبعة طوابق.ولجأ رجال الإطفاء إلى استخدام سلم حتى يقوموا بإجلاء سيدة كانت ترتدي زي الخدمة والتنظيف.وخرج آخرون من مداخل جانبية، وبعضهم كان مغطى ببطانيات. وتوجهت فرق الإطفاء من غرفة إلى أخرى داخل الفندق للتأكد من عدم وجود أي أشخاص داخله.