الجيش اليمني يحبط محاولات تسلل لجماعة الحوثي في تعز

أحبطت قوات الجيش اليمنى والمقاومة الشعبية اليوم الثلاثاء، هجمات ومحاولات تسلل لجماعة الحوثى الإرهابية فى معظم جبهات تعز. وذكر المركز الإعلامي لمحور تعز - وفقا لقناة "اليمن الفضائية" - "إن أعنف المواجهات تركزت في جبهة الطوير بمديرية مقبنة غربا.. وأحبطت وحدات الجيش محاولة تسلل للجماعات الحوثية الإرهابية في محيط مستشفى الحمد في الجبهة الشرقية للمدينة". وأضاف المركز أن المواجهات أسفرت عن مصرع عدد من عناصر الحوثي المهاجمة.