أردوغان في أول تعليق على تفجير اسطنبول سينال منفذي الهجوم عقابهم ولن يصل الإرهاب إلى هدفه

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن منفذي التفجير الإرهابي في شارع الاستقلال وسط إسطنبول سينالوا العقاب المناسب لهم، والسلطات تعمل على تحديد هوياتهم.

وأكد أردوغان، أن الجهات التي تحاول النيل من الدولة التركية، ونشر الإرهاب فيها لن تحقق طموحاتها، مشددا على أن الإرهاب لن يصل إلى هدفه.

ووفقا له، التفجير عمل إرهابي وهناك سيدة ضالعة فيه ولا تزال التحقيقات جارية.

وأشارت وسائل إعلام تركية، الى مخاوف البلاد من أن يكون انفجار اليوم مقدمة لسلسلة تفجيرات مع قرب الانتخابات.