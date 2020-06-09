إندونيسيا تستأنف الرحلات الجوية الداخلية وتسجل أكبر زيادة في إصابات كورونا

استأنفت إندونيسيا جميع رحلات الركاب الداخلية مشترطة عدم تجاوز 70 % من الطاقة الاستيعابية واتباع قواعد صارمة كان تطبيقها اليوم، رغم تسجيل 1043 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أكبر زيادة يومية في الحالات حتى الآن.

وأوضح وزير النقل الإندونيسي بودي كاريا سومادي في بيان أن القواعد الجديدة بخصوص الرحلات الجوية جاءت بعد مشاورات مع شركات الطيران وقوة المهام المعنية بالتعامل مع مرض "كوفيد - 19" ووزارة الصحة، مبينًا أنه سيتم إلزام جميع المسافرين بوضع الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي وتقديم شهادة صحية حديثة بالخلو من فيروس كورونا المستجد .

وكانت إندونيسيا قد فرضت قيودا على الرحلات الجوية في إطار جهود مكافحة جائحة " كوفيد - 19 "، لكنها سمحت في الأسابيع الأخيرة برحلات تقل المهاجرين العائدين إلى بلادهم والعاملين في قطاعات مستثناة مثل الصحة والأمن .