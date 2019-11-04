تركيا تعلن تصفية مطلوب كردي بارز بعملية عسكرية في العراق وأنباء عن مقتل 3 مدنيين

أفادت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية بتصفية الجيش التركي "إرهابيا" بارزا من تنظيم "حزب العمال الكردستاني"، مطلوبا على "القائمة الحمراء" بعملية عسكرية نفذت شمال العراق.

وأوضحت الوكالة، نقلا عن مصادر أمنية، الاثنين، أن قوات من الجيش التركي بالتعاون مع جهاز الاستخبارات للبلاد، تمكنت من تحييد "الإرهابي مصلح إيكه" خلال عملية جوية في منطقة متينة شمالي العراق.

وأضافت المصادر أن القتيل مدرج على قائمة "النشرة الحمراء" للمطلوبين، وهو معروف بلقب "تكوشر زاغروس" في "حزب العمال الكردستاني".

وأشارت الوكالة إلى أن إيكه انضم للمنظمة في التسعينيات، وهو مسؤول عن العديد من العمليات في مناطق شمدينلي وتشوقورجا جنوب شرق تركيا.

وذكرت أن إيكه تدرب على يد قيادي مطلوب على النشرة الحمراء في المنظمة، دوران قالقان، ثم تم تعيينه "مسؤولا ميدانيا لمنطقة متينة".

وفي غضون ذلك، أفاد حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" بمقتل 3 أشخاص وإصابة اثنين آخرين جراء قصف نفذته الطائرات التركية، الاثنين، على قضاء سنجار غرب محافظة نينوى شمال العراق.

وقال الموقع الرسمي للحزب إن "طائرات تركية قصفت في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا، منزلا بمجمع خانصور في سنجار، ما أسفر عن مقتل 3 مدنيين وإصابة اثنين آخرين بجروح".

وأضاف الحزب أن الجريحين تم نقلهما إلى مستشفى سنوني العام، مؤكدا أن "المواطنين أعربوا عن غضبهم جراء القصف الذي أودى بحياة أبرياء".