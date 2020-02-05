الصحة الفلسطينية تعلن مقتل شاب برصاص إسرائيلي في الخليل

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل شاب فلسطيني اليوم الأربعاء برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مواجهات في الخليل بالضفة الغربية.

وقال الوزارة إن "الفتى محمد سلمان طعمة الحداد (17 عاما) استشهد برصاصة اخترقت قلبه في مواجهات مع الاحتلال في منطقة باب الزاوية بالخليل".