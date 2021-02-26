الخارجية السورية تعلن أن الهجوم الأميركي مؤشر سلبي على سياسة إدارة بايدن

أدانت وزارة الخارجية السورية الجمعة، الهجوم الأميركي على مواقع في مدينة البوكمال قرب الحدود السورية العراقية.وقال بيان للخارجية السورية إن هذا الهجوم "يشكل مؤشراً سلبياً على سياسات الإدارة الأميركية الجديدة"، محذراً من أن الهجوم "يتناقض مع القانون الدولي (...) وسيؤدي إلى عواقب من شأنها تصعيد الوضع في المنطقة".

وكانت وزارة الدفاع الأميركية أعلنت أنها استهدفت في غارات جوية مواقع تابعة لجماعتي "كتائب حزب الله" و"كتائب سيد الشهداء" العراقية في مدينة البوكمال شرقي سوريا، رداً على الهجمات الأخيرة على عسكريين أميركيين بالعراق.