السيسي يدعو لضرورة الحفاظ على التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى "ضرورة الحفاظ على التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".