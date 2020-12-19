وزير الخارجية الأردني يؤكد أن عودة المفاوضات الفلسطينية مع إسرائيل ضرورية
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وزير الخارجية الأردني يؤكد أن عودة المفاوضات الفلسطينية مع إسرائيل ضرورية

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العرب اليوم - وزير الخارجية الأردني يؤكد أن عودة المفاوضات الفلسطينية مع إسرائيل ضرورية

وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي
عمان - العرب اليوم

أكد وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين، السبت، "ضرورة العودة إلى المفاوضات، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وفي مؤتمر صحافي بالقاهرة، أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، دعم بلاده للشعب الفلسطيني في دولة مستقلة وذات سيادة، معتبراً أن "إجراءات إسرائيل اللاشرعية على الأرض تقوّض فرص حل القضية الفلسطينية".

وأشار الصفدي إلى أن بناء إسرائيل للمستوطنات يعرقل فرص الحل، داعياً إلى "حشد دولي جاد" من أجل التوصل إلى حل للقضية.

من جانبه ثمّن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية، وقال إنه التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي "أكد أن القاهرة ستدعم الخيارات الفلسطينة"، مشيراً إلى أن اجتماع القاهرة شدد على دعم مصر

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arabstoday
المصدر :

Wakalat | وكالات

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وزير الخارجية الأردني يؤكد أن عودة المفاوضات الفلسطينية مع إسرائيل ضرورية وزير الخارجية الأردني يؤكد أن عودة المفاوضات الفلسطينية مع إسرائيل ضرورية



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