تحطم سيارتين وسقوط ضحايا فى حادث تصادم في منطقة المقطم المصرية

تلقَّت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارتين ووجود مصاب.

وأسفر الحادث عن ظهور كثافات مرورية للمتجه الى المقطم، وانتقلت الخدمات المرورية لمتابعة حركة المرور وتنظيم حركة السيارات، وتقوم أوناش المرور برفع حطام الحادث.