السلطات التونسية تحبط 15 محاولة هجرة غير شرعية وتنقذ 254 مهاجرًا

أحبطت وحدات تابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني بالوسط والساحل والشمال والجنوب بتونس، 15 محاولة هجرة غير شرعية عبر الحدود البحرية، وأنقذت 254 مهاجرًا من الغرق، من بينهم 199 شخصًا يحملون جنسيات أجنبية مختلفة. وقال المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني - في بيان له اليوم الجمعة - إن وحدات إقليم الحرس البحري بالوسط، تمكنت من إحباط 6 محاولات لاجتياز الحدود البحرية خلسة، وإنقاذ 161 مهاجرًا، من بينهم تونسي، والباقون من جنسيات جنوب الصحراء.