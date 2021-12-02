الولايات المتحدة تفرض حزمة جديدة من العقوبات ضد بيلاروس

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد بيلاروس، وفقا لبيان نشر على موقع الوزارة على الإنترنت وأشار البيان، إلى أنه "وفقا للقائمة المرفقة، ضمت القيود الجديدة 20 فردا و12 منظمة وثلاث طائرات" وتابعت: "تشمل قائمة العقوبات الأمريكية رجل الأعمال ديمتري لوكاشينكو والنجل الأوسط لرئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو".

المصدر: "نوفوستي"