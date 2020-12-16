الحكومة الجزائرية تقرر تمديد إجراءات الحجر المنزلي لمدة 15 يوما في 34 ولاية ابتداء من 17 ديسمبر الجاري
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الحكومة الجزائرية تقرر تمديد إجراءات الحجر المنزلي لمدة 15 يوما في 34 ولاية ابتداء من 17 ديسمبر الجاري

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العرب اليوم - الحكومة الجزائرية تقرر تمديد إجراءات الحجر المنزلي لمدة 15 يوما في 34 ولاية ابتداء من 17 ديسمبر الجاري

الحكومة الجزائرية
الجزائر _ العرب اليوم
الحكومة الجزائرية تقرر تمديد إجراءات الحجر المنزلي لمدة 15 يوما في 34 ولاية ابتداء من 17 ديسمبر الجاري
أخبار عاجلة
arabstoday
المصدر :

Wakalat | وكالات

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الحكومة الجزائرية تقرر تمديد إجراءات الحجر المنزلي لمدة 15 يوما في 34 ولاية ابتداء من 17 ديسمبر الجاري الحكومة الجزائرية تقرر تمديد إجراءات الحجر المنزلي لمدة 15 يوما في 34 ولاية ابتداء من 17 ديسمبر الجاري



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