البرلمان العراقي يحدد موعداً جديداً لانتخاب رئيس الجمهورية

حدد مجلس النواب العراقي "البرلمان"، اليوم السبت، موعدا جديدا لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، أن "البرلمان حدد يوم الأربعاء المقبل موعدا لانتخاب رئيس الجمهورية" ولم ينجح مجلس النواب العراقي اليوم السبت في إكمال نصاب جلسته للتصويت على مرشحي رئاسة الجمهورية بسبب استمرار الخلافات بين الكتل السياسية.