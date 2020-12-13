تبون يؤكد أن الجزائر أقوى مما يظنه البعض وكنا نتوقع ما يجري في المنطقة
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تبون يؤكد أن الجزائر أقوى مما يظنه البعض وكنا نتوقع ما يجري في المنطقة

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العرب اليوم - تبون يؤكد أن الجزائر أقوى مما يظنه البعض وكنا نتوقع ما يجري في المنطقة

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
الجزائر - العرب اليوم

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأحد، في تسجيل على حسابه في تويتر، إننا "كنا نتوقع ما يجري في المنطقة والجزائر أقوى مما يظنه البعض"، مشيرا إلى أنه في طريق التعافي من كورونا.وأضاف تبون، "موعدنا قريب على أرض الوطن، لنواصل بناء الجزائر الجديدة".وقال تبون إنه "اليوم بفضل الأطباء الجزائريين بالمستشفى العسكري والأطباء الألمان، بدأ بطريق التعافي الذي يمكن أن يأخذ قرابة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع إضافية، حتى يتمكن من استجماع قواه الجسدية كاملة".

وأضاف: "بعدي عن الوطن ليس نسيان الوطن، فأنا أتابع يوميا، إن لم نقل ساعة بساعة، كل ما يجري في البلاد وعند الضرورة أعطي تعليماتي".وأكد الرئيس الجزائري أنه طلب تكليف سلطة الانتخابات باستكمال صياغة قانون الانتخابات في أقرب وقت.ولفت تبون إلى كورونا في تراجع في الجزائر، وأوصى وزير الداخلية بتطبيق الإجراءات المتفق عليها فيما خص المدارس والجامعات.وفي سياق آخر، شدد تبون على أن الجزائر أقوى مما يظنه البعض وقال:"كنا نتوقع ما يجري في المنطقة".  وتمنى تبون أن يكون بين الجزائريين بأقرب وقت.

 
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arabstoday
المصدر :

Wakalat | وكالات

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تبون يؤكد أن الجزائر أقوى مما يظنه البعض وكنا نتوقع ما يجري في المنطقة تبون يؤكد أن الجزائر أقوى مما يظنه البعض وكنا نتوقع ما يجري في المنطقة



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