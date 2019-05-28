شرطة كوسوفو تفرج عن الموظف الأممي الروسي الذي تم احتجازه في وقت سابق من اليوم

أكدت البعثة الأممية في كوسوفو أن الشرطة في كوسوفو أفرجت عن الموظف الأممي الروسي، ميخائيل كراسنوشوكوف، الذي احتجزته في وقت سابق من اليوم.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في إقليم كوسوفو الانفصالي في بيان صدر اليوم الثلاثاء إنه "تم الإفراج عن أحد موظفي البعثة المحتجزين، وهو مواطن روسي".

وكانت البعثة الأممية في كوسوف أفادت باحتجاز موظفين اثنين لديها خلال حملة مداهمات نفذتها وحدات خاصة في الشرطة الكوسوفية في أربع مناطق يعيش فيها الصرب شمالي الإقليم فجر الثلاثاء.

وأضافت البعثة أن الموظفين نقلا إلى المستشفى إثر إصابتهما بجروح خلال المداهمات.

وطالب رئيس البعثة الأممية في كوسوفو، ظاهر تانين، بالإفراج الفوري عن الموظفين الموقوفين.