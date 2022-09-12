ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين قبالة تونس إلى 12 قتيلاً

أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن حصيلة القتلى جراء غرق قارب مهاجرين قبالة السواحل التونسية ارتفعت إلى 12 شخصا، حيث تم انتشال 6 جثث إضافية. وشارك في محاولة العبور غير القانونية 37 شخصا جميعهم تونسيون وانطلقوا من سواحل محافظة صفاقس (شرق) في اتجاه السواحل الإيطالية، وفقا لمصدر أمني. وغرق المركب ليلة الأربعاء الخميس قبالة سواحل محافظة المهدية الساحلية. وانتشلت الجثث الست الأحد بعد أن تم العثور على ست جثث الخميس وفقا لوزارة الداخلية التي أكدت إنقاذ 14 شخصا.