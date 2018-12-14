مارتن غريفيث يُعلن أن الاتفاقات التي أبرمت في السويد بين طرفي الأزمة اليمنية دخلت حيز التنفيذ بدءًا من 13 ديسمبر \كانون الأول الجاري

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