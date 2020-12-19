قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، السبت، إن جو بايدن "لم يفز بالانتخابات، فقد خسر كل الولايات الستة المتأرجحة، بنسبة كبيرة".

وأضاف ترمب في تغريدة على تويتر: "قاموا بعد ذلك بإلقاء مئات الآلاف من الأصوات في كل ولاية، وتم ضبطهم"، داعياً الجمهوريين إلى "خوض معركة حتى لا تتم سرقة نصرهم العظيم".