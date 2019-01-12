سورية تطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات حازمة لمنع الاعتداءات الإسرائيلية

طالبت الخارجية السورية مجلس الأمن في رسالتين باتخاذ إجراءات فورية وحازمة لمنع تكرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، واصفة هذه الاعتداءات بأنها محاولة من الحكومة الإسرائيلية للهروب من مشاكلها الداخلية.