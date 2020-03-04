كردستان العراق يعلّق خطب الجمعة بسبب كورونا

أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق اليوم الأربعاء، تعليق جميع المراسم والفعاليات الدينية في دور العبادة، بما فيها خطب الجمعة حتى إشعار آخر، درءا لخطر كورونا.

وورد في بيان لحكومة الإقليم: "أشرف رئيس الحكومة مسرور بارزاني، على اجتماع خاص بمكافحة فيروس كورونا في كردستان العراق، وجرى خلال الاجتماع مناقشة آخر الاستعدادات والإجراءات المتخذة في الإقليم لمنع تفشي الفيروس، وتطبيق التعليمات والقرارات الصحية اللازمة".

وأضاف البيان أن "بارزاني أكد أن حكومته تبذل كل ما في وسعها وكل ما يلزم ضمن واجباتها، لحماية الصحة العامة من أجل وقاية وضمان سلامة المواطنين في الإقليم".

وأشار، إلى أن "مجموعة قرارات صدرت عن الاجتماع، منها إيقاف جميع المراسم والشعائر والفعاليات الدينية في المساجد والكنائس والمعابد بما في ذلك خطب الجمعة في الجوامع بجميع أرجاء الإقليم حتى إشعار آخر".

وتابع أن "المجتمعين أكدوا على الاستمرار في تأمين جميع المستلزمات للمستشفيات ومراكز الحجر الصحي ومراكز المنافذ الحدودية، وتشديد الإجراءات لتحجيم التنقلات في جميع المنافذ والمعابر الحدودية بالشكل الذي لا يؤثر على الحركة التجارية. على جميع الجهات ذات العلاقة تنفيذ جميع التعليمات الصحية في مخيمات اللاجئين والنازحين كافة، وذلك بالتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية".