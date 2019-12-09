برهم صالح رئيس الحكومة المؤقتة يجب أن يكون مرضي عنه من الشعب العراقي وقادر على إنجاز استحقاقات الإصلاح المطلوبة
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برهم صالح: رئيس الحكومة المؤقتة يجب أن يكون مرضي عنه من الشعب العراقي وقادر على إنجاز استحقاقات الإصلاح المطلوبة

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العرب اليوم - برهم صالح: رئيس الحكومة المؤقتة يجب أن يكون مرضي عنه من الشعب العراقي وقادر على إنجاز استحقاقات الإصلاح المطلوبة

الرئيس العراقي برهم صالح
بغداد - العرب اليوم

برهم صالح: رئيس الحكومة المؤقتة يجب أن يكون مرضي عنه من الشعب العراقي وقادر على إنجاز استحقاقات الإصلاح المطلوبة

 

 

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برهم صالح رئيس الحكومة المؤقتة يجب أن يكون مرضي عنه من الشعب العراقي وقادر على إنجاز استحقاقات الإصلاح المطلوبة برهم صالح رئيس الحكومة المؤقتة يجب أن يكون مرضي عنه من الشعب العراقي وقادر على إنجاز استحقاقات الإصلاح المطلوبة



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