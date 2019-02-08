محمد جواد ظريف يحمل جواباً إيجابياً على الكتاب الذي سبق ووجهه روحاني

كشفت مصادر واسعة الإطلاع لـ"صوت لبنان (93.3)"، أن وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف يحمل، على الأرجح، في زيارته للبنان يومي الأحد والإثنين، جوابا إيجابيا على الكتاب الذي سبق أن وجهه الى الرئيس حسن روحاني رئيس الحكومة سعد الحريري، وكذلك على الكتاب الذي وجهه وزير الخارجية جبران باسيل الى ظريف نفسه، حول الإفراج عن نزار زكا.

وقالت المصادر إن الجواب الإيجابي سيقدّمه ظريف الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في أول لقاء رسمي له ضمن جدول أعمال زيارته الى بيروت، لافتة في الوقت عينه الى أن قضية زكا لا تزال تشكل بندا عالقا في العلاقة اللبنانية – الإيرانية، وحلها امر اساسي لتفعيل هذه العلاقة.