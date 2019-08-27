ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب اليمنية القبض على القيادي الحوثي، يحيى بن حسين الديلمي، في إحدى النقاط الأمنية المؤدية إلى العاصمة اليمنية صنعاء.

وأفاد مصدر أمني لصحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الثلاثاء، بأن الديلمي اعتقل خلال عودته من خارج اليمن بوثائق سفر مزورة، مشيرة إلى أنه يخضع للتحقيق من قبل جهات أمنية.