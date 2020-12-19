نداء عاجل من تونس للأمم المتحدة بشأن اتحاد علماء المسلمين

وجه الحزب الدستوري الحر التونسي رسالة إلى منظمة الأمم المتحدة تضمنت المطالبة باتخاذ خطوات لحماية النموذج التربوي والثقافي التونسي وذلك تنديدا بما يقوم به اتحاد علماء المسلمين بنشر للفكر المتطرف وتغذية التشدد في تونس بين الشباب.وذكرت القيادية والنائبة عن الحزب الحر ، عواطف قريش، أن الحزب توجه لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو لأن مؤسسة اتحاد علماء المسلمين تضرب وحدة التعليم التونسي، والنظام الجمهوري، وتربي الشباب على الظلامية والإرهاب وفق ماذكرت قناة الغد الفضائية .

كما واصل الحزب الدستوري الحر بقيادة عبير موسي تحركاته الميدانية ضد أذرع الإخوان في تونس على وقع افتتاح خيمة الغضب الثالثة في محافظة المنستير وإطلاقه ما سمي بثورة التنوير ضد الفكر الظلامي والتكفيري.

وأوضحت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، أنه جاري توسيع دائرة الاعتصامات، وسيتم بدء اعتصام الغضب يوم السبت، وسيتم تنظيم أيام غضب في مختلف أنحاء البلاد.واكد متابعون ان تحركات الدستوري الحر قد تزيد من الخناق على أذرع الإخوان في البلاد في خضم فشل أحزاب منبثقة عنها في الحكم وتعميق أزمات تونس اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.