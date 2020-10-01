وزير الخارجية المصري ردا على تركيا "مصر لم تفرط في حبة رمل و لن تفرط في نقطة من مياهها الإقليمية"

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري ردا على تصريحات تركية إن مصر لم تفرط في حبة رمل ولن تفرط في نقطة من مياهها الإقليمية.ونوه أن مصر ملتزمة بقواعد القانون الدولي عند التوقيع على أي اتفاقية.