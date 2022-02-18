الطيران الإسرائيلي يُنفذ غارات وهمية على علو مُنخفض فوق العاصمة اللبنانية بيروت
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الطيران الإسرائيلي يُنفذ غارات وهمية على علو مُنخفض فوق العاصمة اللبنانية بيروت

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العرب اليوم - الطيران الإسرائيلي يُنفذ غارات وهمية على علو مُنخفض فوق العاصمة اللبنانية بيروت

الطيران الإسرائيلي يُنفذ غارات وهمية على علو مُنخفض فوق العاصمة اللبنانية بيروت
القدس المحتلة - العرب اليوم

نفذ الطيران الإسرائيلي غارات وهمية على علو منخفض فوق العاصمة اللبنانية بيروت.وتأتي الغارات الوهمية، بعد أن أقر الجيش الإسرائيلي بأنه فشل في اعتراض الطائرة المسيرة التي قيل إنها خرقت الحدود اليوم قادمة من لبنان، ما تسبب في تفعيل صافرات الإنذار في أجزاء مختلفة من الضفة الغربية المحتلة.فيما أكد "حزب الله" اللبناني أن "الطائرة المسيرة التي فشل الجيش الإسرائيلي في إسقاطها تابعة له وأنها نفذت مهمة استطلاعية لمدة 40 دقيقة في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة".

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الطيران الإسرائيلي يُنفذ غارات وهمية على علو مُنخفض فوق العاصمة اللبنانية بيروت الطيران الإسرائيلي يُنفذ غارات وهمية على علو مُنخفض فوق العاصمة اللبنانية بيروت



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