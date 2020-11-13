بوتين يعلن أن وقف الأعمال القتالية في قره باغ بشكل كامل والتصعيد أودى بحياة أكثر من 4000 شخص
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بوتين يعلن أن وقف الأعمال القتالية في قره باغ بشكل كامل والتصعيد أودى بحياة أكثر من 4000 شخص

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العرب اليوم - بوتين يعلن أن وقف الأعمال القتالية في قره باغ بشكل كامل والتصعيد أودى بحياة أكثر من 4000 شخص

بوتين يعلن أن وقف الأعمال القتالية في قره باغ
موسكو - العرب اليوم

بوتين يعلن أن وقف الأعمال القتالية في قره باغ بشكل كامل والتصعيد أودى بحياة أكثر من 4000 شخص.

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arabstoday
المصدر :

Wakalat | وكالات

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بوتين يعلن أن وقف الأعمال القتالية في قره باغ بشكل كامل والتصعيد أودى بحياة أكثر من 4000 شخص بوتين يعلن أن وقف الأعمال القتالية في قره باغ بشكل كامل والتصعيد أودى بحياة أكثر من 4000 شخص



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