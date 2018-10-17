الشرطة البريطانية تغلق طريقًا قرب مبنى البرلمان البريطاني

أعلنت الشرطة البريطانية اليوم الثلاثاء، أنها تتعامل مع طرد مشبوه تم العثور عليه بالقرب من مبنى البرلمان في العاصمة لندن.

ووفقًا لما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية نقلًا عن شهود قولهم إن الشرطة البريطانية تحقق في واقعة في البرلمان وتفحص طردا مريبا.

وبهذا الخصوص، قال متحدث باسم مجلس العموم إن الشرطة تتحرى واقعة، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل.