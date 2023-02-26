وزير الخارجية السعودي يلتقي زيلينسكي ومدير مكتبه في كييف

ذكرت قناة "الإخبارية" السعودية، يوم الأحد، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله في العاصمة كييف. وقالت وكالة "واس" إن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، التقى في وقت سابق الأحد، أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بمقر الرئاسة بالعاصمة كييف.

وجرى خلال اللقاء استعراض جهود المملكة العربية السعودية الرامية إلى إيجاد حلول سياسية للأزمة الأوكرانية، وأوجه المساعدات المقدمة من المملكة لأوكرانيا وشعبها بهدف التخفيف من آثار الأزمة.

كما تطرق الجانبان إلى أوجه تكثيف العلاقات الثنائية وفرص تطويرها، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقال الأمير فيصل بن فرحان إن الرياض تعمل مع أصدقائها في أوكرانيا على تخفيف آثار الأزمة اقتصاديا.

وصرح بأنهم مستمرون مع جميع الأطراف لبحث فرص لتسوية الأزمة، مؤكدا أن المملكة حريصة على إنهاء الأزمة سلميا.

وأعلن وزير الخارجية تقديم المملكة 410 ملايين دولار لمساعدة أوكرانيا.