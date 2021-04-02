بايدن يؤكد دعمه سيادة أوكرانيا بمواجهة العدوان الروسي

شدد الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة، على دعم الولايات المتحدة "الثابت لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها في مواجهة العدوان الروسي المستمر في دونباس وشبه جزيرة القرم"، وذلك خلال اتصال مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.وأكد بايدن التزام الإدارة الأميركية بـ"تنشيط الشراكة الاستراتيجية لدعم خطة الرئيس الأوكراني لمكافحة الفساد، وتنفيذ أجندة إصلاحية تستند إلى القيم الديمقراطية المشتركة التي توفر العدالة والأمن والازدهار لشعب أوكرانيا".واتفق الرئيسان على أن هذه الإصلاحات أساسية لتطلعات أوكرانيا الأوروبية الأطلسية، وناقشا أهمية التعاون الوثيق بين الولايات المتحدة وأوكرانيا لاحتواء جائحة كورونا وتعزيز الديمقراطية في المنطقة.