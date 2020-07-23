تأجيل اجتماع مكتب البرلمان التونسي إلى الغد وذلك على خلفية انسحاب الكتلة الديمقراطية من الاجتماع بسبب ما اعتبرته "تحايلا من النهضة" كي لا يتم تحديد الموعد

