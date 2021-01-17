ليندسي غراهام يعلن كثيرون يحثون الرئيس على العفو عمن شاركوا في الهجوم على الكابيتول ولكن العفو عنهم خطأ
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ليندسي غراهام يعلن كثيرون يحثون الرئيس على العفو عمن شاركوا في الهجوم على الكابيتول ولكن العفو عنهم خطأ

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العرب اليوم - ليندسي غراهام يعلن كثيرون يحثون الرئيس على العفو عمن شاركوا في الهجوم على الكابيتول ولكن العفو عنهم خطأ

ليندسي غراهام
واشنطن _ العرب اليوم

ليندسي غراهام يعلن كثيرون يحثون الرئيس على العفو عمن شاركوا في الهجوم على الكابيتول ولكن العفو عنهم خطأ

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arabstoday
المصدر :

Wakalat | وكالات

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ليندسي غراهام يعلن كثيرون يحثون الرئيس على العفو عمن شاركوا في الهجوم على الكابيتول ولكن العفو عنهم خطأ ليندسي غراهام يعلن كثيرون يحثون الرئيس على العفو عمن شاركوا في الهجوم على الكابيتول ولكن العفو عنهم خطأ



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