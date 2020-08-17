وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة يعلن أن الحكومة الأردنية أجرت تحقيقات مع كل مدراء الصحة على المناطق الحدودية
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وسائل إعلام إسرائيلية تعلن عن وصول رئيس الموساد يوسي كوهين إلى الإمارات لإجراء محادثات وزير الإعلام الأردني يؤكد علي أنه تم اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا في عدد من المناطق الحدودية وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة يعلن أن الحكومة الأردنية أجرت تحقيقات مع كل مدراء الصحة على المناطق الحدودية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يصرح ليس مفاجئا أن تعترض إيران على معاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات نتانياهو يصرح آن الأوان أن ينتشر السلام والمسلمون واليهود يريدون السلام بنيامين نتانياهو يصرح إسرائيل والإمارات بهما خزان من العقول والطاقات البشرية الرائدة في الأعمال والتكنولوجيا والابتكار محاولة اغتيال ناشطين عراقيين من قبل مسلحين مجهولين في البصرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يصرح سننظم ترتيبات للمسلمين للصلاة في المسجد الأقصي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يصرح الإمارات وإسرائيل في ريادة الدول المتقدمة في المنطقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يعلن أن تعاون إسرائيل والإمارات في الأبحاث الخاصة بكوفيد 19 سيساعد في مواجهة هذا الوباء دوليا
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وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة يعلن أن الحكومة الأردنية أجرت تحقيقات مع كل مدراء الصحة على المناطق الحدودية

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العرب اليوم - وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة يعلن أن الحكومة الأردنية أجرت تحقيقات مع كل مدراء الصحة على المناطق الحدودية

وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني أمجد عودة العضايلة
عمان - العرب اليوم

وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة يعلن أن الحكومة الأردنية أجرت تحقيقات مع كل مدراء الصحة على المناطق الحدودية بسبب ارتفاع غير مسبوق في حالات الإصابة بكورونا بهذه المناطق
 

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وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة يعلن أن الحكومة الأردنية أجرت تحقيقات مع كل مدراء الصحة على المناطق الحدودية وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة يعلن أن الحكومة الأردنية أجرت تحقيقات مع كل مدراء الصحة على المناطق الحدودية



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