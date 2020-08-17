وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة يعلن أن الحكومة الأردنية أجرت تحقيقات مع كل مدراء الصحة على المناطق الحدودية بسبب ارتفاع غير مسبوق في حالات الإصابة بكورونا بهذه المناطق

