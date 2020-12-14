مسؤول أميركي يعلن لا يمكن التفاوض أبدا على اتفاق مع إيران دون الإفراج عن كل الأميركيين المحتجزين هناك
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مسؤول أميركي يعلن لا يمكن التفاوض أبدا على اتفاق مع إيران دون الإفراج عن كل الأميركيين المحتجزين هناك

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العرب اليوم - مسؤول أميركي يعلن لا يمكن التفاوض أبدا على اتفاق مع إيران دون الإفراج عن كل الأميركيين المحتجزين هناك

إيران
واشنطن _ العرب اليوم

مسؤول أميركي يعلن  لا يمكن التفاوض أبدا على اتفاق مع إيران دون الإفراج عن كل الأميركيين المحتجزين هناك

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المصدر :

Wakalat | وكالات

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مسؤول أميركي يعلن لا يمكن التفاوض أبدا على اتفاق مع إيران دون الإفراج عن كل الأميركيين المحتجزين هناك مسؤول أميركي يعلن لا يمكن التفاوض أبدا على اتفاق مع إيران دون الإفراج عن كل الأميركيين المحتجزين هناك



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