القائمة العربية تطرح شروطا لدعم ترشيح غانتس لرئاسة الحكومة

أكد مسؤولون في القائمة العربية المشتركة التي تشكل ثالث أكبر قوة في الكنيست الإسرائيلي الجديد، أنها لا تنوي دعم ترشيح رئيس تحالف "أزرق أبيض" الوسطي بيني غانتس لرئاسة الحكومة مجانا.