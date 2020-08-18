مصر توجه رسالة لتركيا عن حدودها البحرية والبرية والجوية عاجل

قال رئيس مجلس النواب المصري علي عبدالعال، إن بلاده وقيادتها السياسية لم تفرط في أي من حقوقها السياسية أو الاقتصادية وأوضح أن الحدود تركها الاستعمار "قنابل موقوتة" تسبب النزاعات ما بين الدول، مشيرا إلى أن اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية وتعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة وفق القانون الدولي تمت وفق مقررات القانون الدول ونوه بأن مصر لا يمكن أن تفرط في أي حق من حدودها، أيا كانت برية أو بحرية أو جوية، مشيرا إلى أن كافة الاتفاقيات الدولية التي تقرها مصر يتم إيداع نسخة منها بالأمم المتحدة

من جانبه، وصف النائب في البرلمان المصري محمد أبو العينين الاتفاق بأنه "استراتيجي ما بين مصر واليونان، حيث يرسم الحدود البحرية لتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة، وأن المفاوض المصري كان بارعا فى وضع النقاط على الحروف وحماية الأمن القومي المصري وكذلك جذب الاستثمارات وصناعات الغاز"، مشيرا إلى مصر سبق أن وقعت اتفاقا مماثلا مع قبرص.