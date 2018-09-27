وزير الدفاع المصري يلتقي القائد العسكري للتحالف الإسلامي العسكري

إلتقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، بالفريق أول راحيل شريف القائد العسكرى للتحالف الإسلامى العسكرى لمحاربة الإرهاب والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً .