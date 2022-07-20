المرصد العراقي لحقوق الإنسان يؤكد أن تركيا قتلت عشرات المدنيين خلال السنوات الماضية

طالب المرصد العراقي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، الحكومة العراقية بضرورة وضع حد للقصف التركي الذي يستهدف "الأعيان المدنية في مناطق إقليم كردستان ومناطق أخرى بينها قضاء سنجار" وقال المرصد في بيان عاجل نشره على موقع الإلكتروني، إن "الحكومة التركية تتمادى في عمليات القصف التي تطال مساحات جغرافية من الأراضي العراقي، وأغلبها أعيان مدنية وفق القانون الإنساني الدولي، الذي يلزم أطراف النزاع المسلح بالتمييز في جميع الأوقات بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، وباتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين وغيرهم من غير المقاتلين من مخاطر الحرب".

وأضاف، أن "القوات التركية تتخذ من حزب العمال الكردستاني حجة لتحقيق نفوذ عسكري أكبر في العراق، وتستهدف مناطق مدنية وتسببت بقتل العشرات من المدنيين خلال السنوات الماضية، وسط صمت عجيب من قبل الحكومات العراقية المتعاقبة" كما طالب المرصد العراقي لحقوق الإنسان الحكومة العراقية "باتخاذ موقف من الجماعات المسلحة التي صارت حجة للحكومة التركية بالتمادي في عملياتها العسكرية وتعريض المدنيين للخطر، أمثال حزب العمال الكردستاني الذي يرتكب هو الآخر انتهاكات في بعض المناطق التي يسيطر عليها شمالي البلاد" وفقا للبيان.