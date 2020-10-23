الإصابات اليومية تتخطى لأول مرة في إيطاليا

في قفزة قياسية غير مسبوقة جديدة، أعلنت السلطات الصحية الإيطالية اليوم الجمعة عن تسجيل 19143 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة.

يتبع..