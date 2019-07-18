حبس 12 إسرائيليًا بقضية اغتصاب جماعي لسائحة في قبرص

اعتقلت سلطات قبرص، 12 سائحا إسرائيليا وأبقت عليهم قيد التحقيق، يوم الخميس، في إطار تحقيق حول اغتصاب جماعي قد تكون تعرضت له فتاة بريطانية في مدينة أيا نابا السياحية في جنوب شرق الجزيرة المتوسطية.

ووافق قاضي محكمة باراليمني (جنوب شرق) الذي مثل أمامه الإسرائيليون على طلب الشرطة توقيفهم قيد التحقيق لثمانية أيام، وفق ما نقل مراسل لوكالة فرانس برس.

وهذه هي المدة المطلوبة للمحققين لاستكمال تحقيقاتهم التي يمكن أن تفضي إلى اتهام "بالاغتصاب" و"الاغتصاب مع سبق العمد".

واعتقل الإسرائيليون الاثني عشر، الأربعاء، بعدما قالت سائحة بريطانية في الـ 19 من عمرها إنها اغتصبت في فندق كانت تنزل فيه.

ومثل المشتبه فيهم الذين وصلوا وقد غطوا وجوههم، أمام القاضي في جلسة مغلقة لأن أحدهم قاصر. وحضر أقرباء بعضهم.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إن "القنصل الاسرائيلي في نيقوسيا، يوسي وورمبراند يتابع التطورات وعلى اتصال مع الموقوفين. وقد تم إبلاغ عائلاتهم".

وتستقبل مدينة أيا نابا المعروفة بحياتها الليلية وشواطئها الرملية عددا كبيرا من السياح الشباب.

ويشكل البريطانيون الجزء الأكبر من السياح في قبرص وبلغ عددهم 1.32 مليون في 2018، كما تستقبل الجزيرة سياحا إسرائيليين وروسا.