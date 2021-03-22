مقتل 5 أشخاص في انفجار عبوة ناسفة بمدينة غوانزو الصينية

قالت الشرطة الصينية إن رجلاً فجر عبوات ناسفة عند أطراف مدينة غوانزو في جنوب البلاد، الاثنين، فقتل نفسه وأربعة آخرين.وقالت الشرطة المحلية في بيان على حسابها الرسمي بموقع ويبو إن خمسة آخرين أصيبوا جراء الانفجار الذي وقع في مبنى بمنطقة مينتينغ عند الساعة العاشرة صباحاً.وقالت الشرطة "تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتجري التحقيقات الآن في الواقعة" مشيرة إلى أن الدلائل الأولية تظهر أن المشتبه فيه رجل من السكان المحليين يدعى "هو" ويبلغ من العمر 59 عاماً، وقد لقي حتفه في موقع الحادث.