انفجار قوي في أحد ملاعب مدينة جالكعيو الصومالية

نقلت وكالة "شينخوا" عن مسؤولين صوماليين أن انفجارا ضخما وقع في أحد ملاعب مدينة جالكعيو قبل خطاب مرتقب لرئيس الوزراء محمد حسين روبلي.

وأضافت الوكالة أن روبلي لم يكون موجودا في المكان وقت الانفجار.