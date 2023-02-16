القوات الروسية تقصف خيرسون 52 مرة في يوم واحد

أعلنت الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا، اليوم الخميس، أن القوات الروسية قصفت الإقليم 52 مرة في أخر 24 ساعة، مما أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين.

وذكرت الإدارة في بيان صحفي (نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية) أن القوات الروسية استهدفت في أخر قصف رصيفاً تجاريًا وحديقة نباتية ومنازل لسكان خيرسون.

وأضاف البيان: "خلال اليوم الماضي، أصيب ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة في القصف الروسي لمنطقة خيرسون. وكما لوحظ، هاجم الروس منطقة خيرسون 52 مرة وتم قصف المستوطنات السلمية في المنطقة باستخدام المدفعية الثقيلة من طراز MLRS وقذائف الهاون والدبابات والطائرات بدون طيار".